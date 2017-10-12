Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"КультураСША заявили о выходе из ЮНЕСКО
В России

Суд подтвердил отказ Минобороны во взыскании со "Звездочки" 570 млн рублей неустойки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 27 июля отказал Минобороны РФ в иске о взыскании с АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", Северодвинск) 570,4 млн рублей неустойки. Суд тогда также отказал "Звездочке" в удовлетворении встречного иска об обязании списать неустойку.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Минобороны РФ.

Из материалов дела следует, что Минобороны РФ (заказчик) и АО "ЦС "Звездочка" (поставщик) 5 марта 2013 года заключили госконтракт на изготовление и поставку транспорта вооружения для нужд ведомства. Цена контракта - 12,6 млрд рублей, срок поставки - 25 сентября 2015 года.

В связи с нарушением срока поставки "Звездочке" была начислена неустойка.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что несвоевременная сдача заказа была вызвана наступлением форс-мажорных обстоятельств (введение санкций ЕС, носящих бессрочный характер).

Учитывая принимаемые АО "ЦС "Звездочка" меры для сдачи заказа, неоднократное уведомление Минобороны РФ о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, суд решил отказать в удовлетворении первоначального и встречного исков, говорится в решении суда первой инстанции.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России, имеет производственные филиалы в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. 100% акций "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Теги: Минобороны, Звездочка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Лидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизмеЛидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизме
Угрожавшего кинотеатрам из-за показа фильма "Матильда" заподозрили в создании видеороликов с оскорблениями в адрес мусульманПодробнее
Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области
Андрей Турчак по собственному желанию освобожден от должностиПодробнее
Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"
На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компанииПодробнее
Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест
В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничествеПодробнее
Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арестУчредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублейПодробнее
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в делеПодробнее
Госдума включилась в борьбу с борщевикомГосдума включилась в борьбу с борщевиком
Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"КультураСША заявили о выходе из ЮНЕСКОВ РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиВ РоссииЛидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизмеЭкономикаКурс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100

В Москве загорелся завод "Серп и молот"

Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна

В Фонде кино заявили о взрослении кинозрителей в России

Lufthansa купит подразделения обанкротившейся Air Berlin за 210 млн евро

В ЮНЕСКО назвали выход США из организации потерей для мультилатерализма

В немецком Ганновере обезвредили авиабомбу времен войны

ФотоБеспорядки в БарселонеБеспорядки в Барселоне

Суд подтвердил отказ Минобороны во взыскании со "Звездочки" 570 млн рублей неустойки

Суд отклонил иск Prosperity Capital во взыскании с "Россетей" 872 млн рублей

Скворцова предложила открыть более 700 сельских медучреждений до 2019 года

Памятник Петру и Февронии Муромским установят на Большой Сухаревской площади в Москве

"Сделано в Америке": без страха и упрека

"Сделано в Америке": без страха и упрекаВ прокат выходит новый фильм Дага Лаймана, в котором Том Круз возит оружие для ЦРУ и наркотики для Пабло Эскобара Подробнее

Экс-глава УИК в Мордовии осуждена за фальсификацию документов на выборах в Госдуму

Двое из четверых обвиняемых в нападении на журналиста Рязанцева признали вину

США заявили о выходе из ЮНЕСКО

США заявили о выходе из ЮНЕСКОРешение вступит в силу 31 декабря 2018 года Подробнее

Замглавы Минобороны Украины попросили арестовать по делу о крупной растрате

В Госдуме пригрозили ответными мерами на переброску в Польшу бронетанковой бригады США

ФАТХ и ХАМАС заключили договор о примирении

ФАС сообщили о сговорах при госзакупках питания в ЮФО на сумму более 3 млрд руб.

Число получающих пособие по безработице в США упало до минимума за 44 года

Во Владимире нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции