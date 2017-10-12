Суд подтвердил отказ Минобороны во взыскании со "Звездочки" 570 млн рублей неустойки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 27 июля отказал Минобороны РФ в иске о взыскании с АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", Северодвинск) 570,4 млн рублей неустойки. Суд тогда также отказал "Звездочке" в удовлетворении встречного иска об обязании списать неустойку.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Минобороны РФ.

Из материалов дела следует, что Минобороны РФ (заказчик) и АО "ЦС "Звездочка" (поставщик) 5 марта 2013 года заключили госконтракт на изготовление и поставку транспорта вооружения для нужд ведомства. Цена контракта - 12,6 млрд рублей, срок поставки - 25 сентября 2015 года.

В связи с нарушением срока поставки "Звездочке" была начислена неустойка.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что несвоевременная сдача заказа была вызвана наступлением форс-мажорных обстоятельств (введение санкций ЕС, носящих бессрочный характер).

Учитывая принимаемые АО "ЦС "Звездочка" меры для сдачи заказа, неоднократное уведомление Минобороны РФ о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, суд решил отказать в удовлетворении первоначального и встречного исков, говорится в решении суда первой инстанции.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России, имеет производственные филиалы в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. 100% акций "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.