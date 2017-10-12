Похитивший 223 млн рублей на объектах Минобороны в Арктике глава стройфирмы получил 2 года колонии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Второй фигурант дела о хищении 223 млн рублей, выделенных на строительство военных объектов в Арктике, приговорен в Петербурге к двум годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

"Андрей Пантелеев виновным себя признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, которое суд удовлетворил. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск прокуратуры признан по праву и передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что учредитель и гендиректор ООО "АС-Инжениринг" Пантелеев с июля 2014 года по декабрь 2015 года похитил не менее 223,6 млн рублей, принадлежащих ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России". Деньги были выделены на строительство объектов в Арктике в интересах Минобороны РФ.

Для реализации задуманного Пантелеев привлек сотрудника Спецстроя, который за ежемесячную плату помогал в подготовке конкурсной документации и выплачивал авансы.

Соучастники подали в Спецстрой заявки с недостоверными сведениями на проведение работ по строительству стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации на острове Средний архипелага Северная земля. В заявке содержались ложные сведения, что компания имеет опыт выполнения аналогичных работ и может их выполнить фактически.

"В дальнейшем при реализации умысла на хищение части выплаченных авансовых платежей между ООО "АС-Инжениринг" и фиктивной организацией ООО "ДемСтрой" был заключен договор на поставку блок-контейнеров. Полученные ООО "ДемСтрой" 223,6 млн рублей были обналичены и получены Пантелеевым и другим лицом, в отношении которого осуществляется производство по иному уголовному делу", - говорится в сообщении суда.

После получения денег фигуранты распорядились ими по своему усмотрению. Блок-контейнеры не поставлялись. Предъявленные в Спецстрой товарные накладные были признаны судом поддельными.

Второй фигурант дела Александр Кузнецов был осужден ранее. Он также признал вину и добровольно выдал похищенные 80 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд признал право прокуратуры города на удовлетворение гражданского иска.