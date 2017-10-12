Скворцова спрогнозировала начало эпидемии гриппа в России в ноябре

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Эпидемический порог по гриппу в России пока не превышен, эпидемия придет в ноябре, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Мы сейчас столкнемся с тем, что придет эпидемия, наверное, где-то во второй половине октября и, особенно, в ноябре, и нарастание будет, как обычно, достаточно длительное - в течение от двух до четырех месяцев", - сказала Скворцова в ходе онлайн-шоу в соцсети "Одноклассники", которое состоялось в рамках организованной Минздравом федеральной недели здоровья.

По словам Скворцовой, грипп уже пришел в РФ, зафиксировано "уже достаточно большое количество случаев заболеваний, но пока порог эпидемический не превышен".

Министр призвала всех пройти вакцинацию, заверив, что сделать прививку в мобильных пунктах так же безопасно, как в поликлинике.

По словам Скворцовой, массовая вакцинация позволила сократить в 3,5 раза заболеваемость гриппом в РФ. "А смертность у нас снизилась просто в разы, практически в 20 раз за счет того, что резко уменьшилось число осложненных форм", - рассказала она пользователям "Одноклассников".

Скворцова отметила, что среди госпитализированных с гриппом привиты бывают только три процента.

"Я, как никто, знаю, что она (вакцинация - ИФ) работает. Скажем, сколько бы случаев заболевания ни было, всего три процента всех госпитализированных от гриппа - привитые. И то обычно заболевание течет не очень серьезно", - сказала министр.

Она сообщила, что регулярно прививается сама и советует это делать другим.

"Я стараюсь не болеть, заниматься профилактикой вовремя инфекционных заболеваний. Скажем, вот есть сезонный грипп, я привила себя от гриппа так же, как и всю свою семью, так же, как сотрудников министерства, которым тоже не следует болеть", - заметила Скворцова.