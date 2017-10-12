Глава Минздрава назвала селфи проявлением распущенности и эгоцентризма

Москва. 12 октября. INTERFAX.R- Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает любовь к селфи проявлением эгоцентризма и предупреждает о риске хронического стресса и заболеваний из-за зависимости от гаджетов.

"Это рассматривается мной как распущенность. Дело в том, что это проявление эгоцентризма, и нельзя видеть весь мир в себе, тем более что ты - это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой", - сказала Скворцова в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

Так она ответила на вопрос, как она оценивает желание постоянно делать селфи (фотографирование самого себя).

Министр уверена, что "если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет".

Она также не без иронии ответила на вопрос, является ли здоровым симптомом, когда первое, что хочется человеку после пробуждения - взять телефон и проверить соцсети.

"Это симптом одинокого человека. Если бы рядом был человек, на которого хотелось бы положить руку, вам не захотелось бы класть руку на телефон", - прокомментировала Скворцова.

По ее словам, желание постоянно проверять телефон является невротической реакцией, фиксацией на постоянном раздражителе, которая может привести к хроническому стрессу, который значительно опаснее острого, так как может привести к соматическим заболеваниям.

"Любое заболевание сначала в образе рождается, в том случае, если мозг допускает такое заболевание, оно возникает. А если вы умеете себя стабилизировать и гармонизировать внутреннюю среду, вы можете на состоянии предболезни его заморозить. Поэтому надо заниматься аутотренингом, уходить от этого - не допускать фиксации на чем-то одном", - посоветовала министр.

Передача состоялась в рамках федеральной недели здоровья, которую Минздрав России проводит в Одноклассниках с 9 по 15 октября.