В подмосковном Чехове загорелся торговый центр

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - По всей площади горит торговый центр в подмосковном Чехове, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Здание, в котором располагаются супермаркет "Атак" и магазин автозапчастей горит по всей площади 3 тыс. кв. м. "На месте пожара слышны хлопки. Возможно, взрываются емкости со смазочными материалами, хранившиеся в магазине автозапчастей, где и произошел пожар", - сказал источник.

По данным источника, пожар могла спровоцировать неисправная электропроводка. "Проверяется версия о некорректном монтаже электропроводки в здании торгового комплекса. Также сеть могла не выдержать чрезмерных нагрузок", - сказал источник. Кроме того, не исключена и версия поджога.