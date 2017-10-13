Два человека пострадали при аварии с пассажирским теплоходом в ХМАО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский "Метеор-134" сел на мель в Березовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ), есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Инцидент произошел накануне в Березовском районе. Судно компании "Северречфлот" шло в Березово из Салехарда (ЯНАО - ИФ). По предварительным данным, в нескольких сотнях метров от берега, по неустановленной пока причине, оно село на мель, в результате незначительные травмы получили два человека", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего на борту находилось более 20 пассажиров, которые были доставлены в Березово другим судном. Также собеседник уточнил, что "Метеор" повреждений не получил, снять с мели его планируется в пятницу, 13 октября.

Информацию о происшествии подтвердили в диспетчерской "Северречфлота". "Действительно, вчера теплоход, шедший из Салехарда в березово сел на мель. Имеются ли повреждения и точный их характер пока сложно оценить. Но водотечности нет. Снять с мели его планируется сегодня после обеда", - отметил собеседник агентства. Также он сообщил, что на борту судна было 26 пассажиров, все они доставлены в пункт назначения.