Подростки избили школьницу в Чите

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту избиения девочки подростками в Чите, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МВД.

"Проверка возбуждена после появления в интернете видеозаписи с избиением, трое подозреваемых доставлены в отдел полиции, устанавливаются остальные участники конфликта", - сказали в управлении.

По данным полиции, школьнице оказана медицинская помощь, госпитализация ей не потребовалась. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между ученицей 9 класса одной из городских школ и избившими ее подростками.