Захарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом прокомментировала сюжет телеканала CNN о российском вмешательстве в американскую политику с помощью популярной игры Pokemon Go.

Захарова в фейсбуке привела сообщения СМИ, согласно которым "СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go. Конечная цель кампании, утверждает телеканал, не ясна. Возможно, создатели игры хотели одновременно спровоцировать афроамериканцев на протесты беспредела полиции и в то же время убедить остальных американцев в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу".

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов, - написала Захарова. - Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

Ранее CNN выпустил материал, согласно которому кампания в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас") была запущена так называемой российской "фабрикой троллей", использовавшей для этих целей соцсети и игру Pokemon Go.