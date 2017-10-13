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В России

Захарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов

По ее мнению, телеканал "бездарно" объяснил расовые проблемы в Америке действиями русских, которые "снова виноваты"

Захарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом прокомментировала сюжет телеканала CNN о российском вмешательстве в американскую политику с помощью популярной игры Pokemon Go.

Захарова в фейсбуке привела сообщения СМИ, согласно которым "СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go. Конечная цель кампании, утверждает телеканал, не ясна. Возможно, создатели игры хотели одновременно спровоцировать афроамериканцев на протесты беспредела полиции и в то же время убедить остальных американцев в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу".

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов, - написала Захарова. - Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

Ранее CNN выпустил материал, согласно которому кампания в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас") была запущена так называемой российской "фабрикой троллей", использовавшей для этих целей соцсети и игру Pokemon Go.

Теги: США, МИД РФ, Мария Захарова
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