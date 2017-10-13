Двое жителей Самары задержаны по подозрению в нападении на инкассаторов в Оренбурге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники УМВД России по Оренбургской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

По словам Волк, которые приводятся в сообщении на сайте МВД РФ, преступление было совершено в марте этого года в Оренбурге. Нападавшие похитили 6,5 млн рублей и скрылись на автомобиле. Позже машина была обнаружена брошенной на одной из улиц города. Один из пяти нападавших был убит инкассатором.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ(разбой).

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых жителей Самары. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению местонахождения еще двух злоумышленников", - говорится в сообщении.