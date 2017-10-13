Россельхознадзор запретит ввоз томатов через Белоруссию из 9 стран Азии и Африки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 16 октября запрещает ввоз томатов через Белоруссию из девяти стран Азии и Африки.

Речь идет о таких странах, как Гвинея, Йемен, Танзания, Ливан, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия. У службы есть подозрения, что по сертификатам этих стран в Белоруссию, а затем в РФ поступает продукция из государств, подпадающих под российское продовольственное эмбарго.

Как сообщили в Россельхознадзоре, служба обратилась к Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии с предложением прекратить поставки томатов из этих стран.