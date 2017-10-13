Роскомнадзор заблокировал более 70 страниц сайтов с вредоносным ПО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал доступ к 72 страницам сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщили в ведомстве в пятницу.

"По требованиям Роскомнадзора, основанным на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения (ПО)", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Там отмечается, что эти интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов.

"Решения в отношении вредоносного ПО были приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - уточняется в сообщении.