Ракета-носитель "Рокот" с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Рокот" с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel 5p стартовала в пятницу с космодрома Плесецк. Прямая трансляция с места пуска велась в постоянном представительстве Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве.

"Запуск ракеты-носителя выполнен в 12:27 по московскому времени", - сообщил комментатор трансляции.

Запуски конверсионных ракет-носителей (РН) "Рокот" выполняются с космодрома Плесецк (Архангельская область) пусковыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса разработки Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Она создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б) с использованием разгонного блока "Бриз-КМ". Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года. Всего выполнено 26 пусков носителя этого типа.

Спутник Sentinel-5p создан по заказу ЕКА в рамках программы Copernicus для исследования состава земной атмосферы, и состояния озонового слоя. Он будет работать на околополярной солнечно-синхроной орбите высотой 820 км.