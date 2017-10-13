Сторонники Навального в Тамбове сообщили о задержании активиста за раздачу газет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Заместитель координатора регионального штаба Алексея Навального Леонид Ярыгин задержан в Тамбове. Об этом заявила журналистам координатор штаба оппозиционера Диана Рудакова.

"Ярыгина задержали в связи с сентябрьской агитационной акцией, в ходе которой в течение недели активисты раздавали газеты. Утром в пятницу полиция приехала за ним прямо в штаб. Его доставили в отдел полиции №3 для составления протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения публичных мероприятий)", - сказала она.

"Правоохранительные органы посчитали, что наша раздача газет приравнивается к митингу", - отметила Рудакова.

Между тем в отношении Рудаковой ранее также были составлены протоколы в связи с нарушением правил проведения публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП РФ).

"Я тоже участвовала в раздаче газет. Если ничего не изменилось со времени составления протоколов, то мне вменяют не менее пяти эпизодов", - сообщила она.

По ее словам, суд должен был рассмотреть дело об административном правонарушении 11 октября, затем заседание перенесли на 19 октября. В четверг она получила телеграмму о том, что ей надо явиться в суд 13 октября.

Комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.