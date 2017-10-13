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Легковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Пострадали четверо восьмиклассников

Легковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии
Архивное фото
Фото: ТАСС, Алексей Смышляев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четверо подростков госпитализированы в пятницу после наезда легкового автомобиля на группу школьников в Туймазинском районе Башкирии. об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительной версии, около 9:00 по Москве в селе Япрыково 26-летний водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением, и автомобиль врезался в группу школьников.

"В результате ДТП четверо учеников с различными травмами госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, двенадцать учащихся 8-го класса вместе с учителем шли на экскурсию в лес. По дороге они решили сфотографироваться возле стелы. В этот момент произошел наезд.

"Установлено, что в момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии", - отмечено в пресс-релизе.

В пресс-службе Минздрава республики агентству "Интерфакс" уточнили, что пострадавшие школьники госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ.

"Четверо школьников доставлены в больницу. Состояние одного оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, троих - средней тяжести, они в травматологии", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщила, что по факту ДТП организована доследственная проверка.

По данным следствия, водитель не имел прав для управления транспортным средством.

Теги: Башкирия
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