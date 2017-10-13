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Суд оправдал обвиняемую в заказе убийства главы всеволожского Росреестра

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд в четверг приговорил четверых фигурантов уголовного дела об убийстве начальника Всеволожского отдела управления Росреестра Натальи Захаровой к срокам заключения от 9 до 18 лет колонии строгого режима, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно оглашённому судьёй Ольгой Дробышевской приговору, Вадим Харватов получил 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы в один год, Александр Смирнов - 10 лет в колонии строгого режима, Андрей Иванов - 9 лет, Михаил Сорокин - 18 лет. Николай Журавлев был приговорён к штрафу в 50 тыс. рублей и освобождён от ответственности за истечением сроков давности. Преследование Владимира Толдова было прекращено по тем же основаниям.

Одна из фигурантов - Юлия Новоденская, которой следствие отводило ключевую роль в преступлении, была оправдана. Суд посчитал несостоятельной версию о том, что Новоденская заказала убийство Захаровой, которая ранее была ее подругой и начальницей и уволила Новоденскую за поддельный диплом. При этом судом была изучена СМС-переписка Новоденской с высказываниями о намерении убить Захарову. Суд расценил их как эмоциональные. По информации суда, при обысках по месту жительства Новоденской также не было обнаружено доказательств ее причастности к убийству.

"Оценив совокупность доказательств, суд пришёл к выводу о непричастности Новоденской к совершению преступления в связи с чем она подлежит оправданию по предъявленному ей обвинению", - сказала судья Дробышевская во время оглашения приговора.

Согласно версии следствия, в 2015 году бывшая сотрудница отдела Росреестра Всеволожского района Ленинградской области Новоденская уговорила Сорокина убить свою знакомую, руководителя отдела Захарову, и завладеть ее деньгами. Она предоставила необходимую информацию о личности жертвы, а исполнитель в свою очередь привлек своих знакомых - Харватова, Смирнова, Иванова, Толдова и Журавлева.

Соучастники разработали план убийства Захаровой и распределили роли в преступлении между собой. Они похитили женщину, задушили ее проводом и закопали тело на пляже в Кронштадте, позже перепрятав его в болото во Всеволожском районе Ленобласти. Из квартиры убитой похитили 2,3 млн рублей. Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, потерпевшие, мать и дочь Захаровой, ранее заявили к фигурантам гражданские иски на общую сумму 40 млн рублей.

Теги: Ленинградская область
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