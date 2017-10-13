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Лимоновцы забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали дымовыми шашками здание Информационного бюро НАТО в Москве, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель партии Александр Аверин.

"Забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве, требуя вывода американских баз из Европы", - сказал Аверин.

По его словам, никто из активистов не был задержан в ходе акции.

Лидером "Другой России" является писатель Эдуард Лимонов. В начале октября Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил организации митингов и демонстраций после задержания на несанкционированной акции "Антикапитализм - 2017" в центре Москвы 23 сентября.

Теги: НАТО, Другая Россия
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