В Псковской области из школы-интерната сбежали трое вьетнамских подростков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Гдовском районе Псковской области трое подростков ушли из местной коррекционной школы-интерната и не вернулись, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД России.

"Несовершеннолетние ушли из учреждения четыре дня назад и не вернулись. Представители интерната заявили об их пропаже в полицию. Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростков", - сообщили в полиции.

По неофициальной информации, все пропавшие подростки - вьетнамцы.