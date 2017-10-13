Правительство одобрило закон о защите сообщивших о коррупции сотрудников от притеснений

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило разработанный министерством труда законопроект о защите сотрудников, уведомивших о коррупционных правонарушениях, от увольнения и других притеснений на работе, сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.

"Документ направлен на защиту государством лиц, уведомивших работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях. Законопроектом предусматривается защита от неправомерного увольнения, а также от иных ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления", - говорится в сообщении.

Проектом закона устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может быть принято к указанному лицу только после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов или иного коллегиального органа, образованного работодателем.

"К участию в таком заседании обязательным является приглашение прокурора, которому необходимо представить материалы не менее чем за пять рабочих дней до заседания, а также по итогам заседания", - добавили в пресс-службе.

Также, по информации Минтруда, законопроект содержит нормы об обеспечении конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении о коррупционном правонарушении, и возможности получения бесплатной юридической помощи.

В пресс-службе уточнили, что законопроект "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии коррупции" в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях" подготовлен Минтрудом России в развитие поручений, содержащихся в национальных планах по противодействию коррупции на 2012-2013 и 2014-2015 годы, а также положений антикоррупционных конвенций ООН и ОЭСР.