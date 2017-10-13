Россельхознадзор предупредил о распространении на рынке "сыроподобных продуктов"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок РФ заполонили так называемые сыроподобные продукты, безопасность которых вызывает большие сомнения у Россельхознадзора. Однако остановить этот поток служба не может из-за отсутствия полномочий.

Как сообщает Россельхознадзор, в связи с массовым поступлением на рынок продукции с маркировкой "белково-жировой продукт" был организован ее лабораторный мониторинг по показателям качества, безопасности и соответствия заявленной информации на маркировке. В результате референтный центр Россельхознадзора во всей продукции, поступившей, в частности, из Македонии и Китая, обнаружил значительное количество консервантов (натамицин). Кроме того, в ней содержался нитрат натрия, который не был заявлен на маркировочных этикетках.

"Между тем техническими регламентами Таможенного союза четко определены сведения, которые должны быть указаны на маркировочной этикетке, равно как и содержание тех или иных компонентов", - говорится в сообщении службы.

Как считают в Россельхознадзоре, ключевая проблема таких поставок в том, что служба не может принять меры по недопущению в торговый оборот небезопасной продукции и продукции, вводящей в заблуждение потребителя, поскольку так называемая сыроподобная продукция ей неподконтрольна. По этой же причине Россельхознадзор не может ходатайствовать об отмене гарантий производителя, то есть деклараций о соответствии продукции.

По данным Россельхознадзора, только с 3 по 10 октября через ППУ "Красная Горка" на границе с Белоруссией было ввезено 37 партий белково-жирового (растительно-жирового) продукта весом 749 тонн. Больше всего - 445 тонн - из Македонии.

Россельхознадзор также предупреждает, что под видом сырного продукта в РФ может ввозиться "низкокачественный сыр, возможно, украинского или европейского происхождения". "Это создает высокий уровень риска нанесения вреда здоровью человека и животных. Отсутствие контроля ветеринарных служб Евразийского экономического союза за такой продукцией может повлечь за собой вспышки особо опасных и карантинных болезней", - подчеркивает служба.

В Россельхознадзоре считают, что продукты сыроподобного типа должны быть включены в список поднадзорной ему продукции (коды 1901; 1517 и 2106 ТН ВЭД ЕАЭС). "Это позволит обеспечить систему соответствия качества, установить прослеживаемость сыроподобной продукции от производителя к потребителю, что значительно затруднит ввоз контрафактных и фальсифицированных товаров в страну", - уверена служба.