Тракторист в Приморье обнаружил авиабомбу весом 100 кг

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спасатели в Приморье уничтожили стокилограммовую авиабомбу, которую нашел тракторист во время вспашки поля, сообщила пресс-служба Амурского спасательного центра МЧС России.

"В субботу спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России обезвредила осколочно-фугасную авиабомбу в поле между станцией Воздвиженка и селом Степное Приморского края", - говорится в сообщении.

Для уничтожения авиабомбы специалисты использовали накладной заряд тротила. Ранее на этих полях находился военный полигон.

Пресс-служба краевого главка МЧС в свою очередь сообщила, что место обнаружения боеприпаса было оцеплено, выставлен наряд полиции.

Местных жителей предупредили об опасной находке и необходимости соблюдать меры безопасности.