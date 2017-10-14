Силовики пресекли попытку контрабанды 20 тонн сельхозпродукции с Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шестеро граждан Украины, нарушивших госграницу РФ с целью контрабанды в Россию около двадцати тонн сельхозпродукции, задержаны сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с сотрудниками МВД РФ.

Как сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ РФ, задержанные прибыли с территории Украины, укрывшись в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) - Валуйки. Поезд, не доезжая до российского пункта пропуска, сделал несанкционированную остановку для выгрузки контрабандного товара.

В отношении задержанных проводится разбирательство.

Два машиниста поезда, также граждане Украины, привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ.