В Ленинградской области открыли движение по участку трассы "Сортавала"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области открыли для движения 14-километровый участок трассы А-121 "Сортавала", сообщает корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии открытия движения.

"Эти 15 километров дороги, которые связывают жемчужину Карельского перешейка озеро Вуокса с санкт-петербургским транспортным узлом. Поздравляю вас с этим событием", - сказал министр транспорта Максим Соколов.

В рамках данного участка было построено 15,9 км новой дороги, а также 1,5 км дороги реконструировано. Кроме того, 2,2 км дороги прошли по землям заповедника "Земля Вярямянселька".

Трехкилометровый участок от населенного пункта Варшко до населенного пункта Лосево будет завершен в мае 2018 года.

Ранее сообщалось, что Федеральное казенное учреждение (ФКУ) Упрдор "Северо-Запад" приступил к реконструкции 20-километрового участка федеральной трассы А-121 "Сортавала", последнего на территории Ленинградской области. В рамках реконструкции будет ликвидирован последний участок длинной около 5 км с грунтовым покрытием.

До конца 2019 года будет построено 11,7 км новой дороги, будет возведено 2 моста, а также реконструирован путепровод через железнодорожные пути. Кроме того, построят две площадки для отдыха водителей и пункт весового контроля.

Федеральная трасса А-121 "Сортавала" пролегает по маршруту Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" и имеет протяженность 448 км.

В рамках реконструкции трассы ведется строительство новых участков. С 2011 по 2013 годы введено в эксплуатацию три участка общей протяженностью 24,45 км. В 2015 году были завершены работы на четвертом участке (с 36 по 57 км), их стоимость составила 15 млрд рублей.

В 2017 году планируется открыть движение на участке от Сосново до Лосево (Ленинградская область), в 2018 году - от Варшко до Лосево. Стоимость строительства оценивается в 11 млрд рублей.