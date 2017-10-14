РФ не позвали на Генассамблею организации Черноморского экономического сотрудничества

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия впервые за 25-летнюю историю Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества не примет участия в заседании Генассамблеи ПАЧЭС, которое пройдет в Киеве, поскольку Украина как страна-организатор не направила приглашение в Москву, сообщил глава делегации, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона - страна-организатор - не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. Это первый случай за 25-летнюю историю ПАЧЭС", - сказал Емельянов журналистам в субботу.

По его словам, ПАЧЭС - довольно сложная организация, в нее входят страны, у которых есть двусторонние конфликты, "но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание".

Емельянов заявил, что в России будут "внимательно следить за ситуацией на заседании Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве". "Если будут приняты какие-то антироссийские решения, мы, конечно, будем их оспаривать, в том числе и по юридическим основаниям", - предупредил он. В то же время, добавил политик, в российской делегации рассчитывают на здравую позицию большинства членов организации.

Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Она была созданная для развития сотрудничества, мира и стабильности в бассейне Черного моря.