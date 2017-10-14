Путин примет участие в открытии фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, в Сочи примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония состоится в Ледовом дворце "Большой", Путин также пообщается с участниками мероприятия, говорится в сообщении.

Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля.

В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года.