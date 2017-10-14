Путин открыл движение по новому участку соединяющей Петербург и Прибалтику дороги

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку реконструируемой дороги Р-23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.

Речь идет о более чем 12-километровом участке, который был построен с нуля в стороне от прежнего маршрута, проходившего через населенные пункты. Президент прибыл на новую дорогу близ Гатчины и осмотрел стенды, посвященные реализации данного проекта, а также кратко пообщался с рабочими. После этого Путин дал символический старт началу движения.

Р-23 (прежнее обозначение М-20) Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией является трассой федерального значения, обеспечивающей транспортную связь северной столицы и Ленинградской области с Белоруссией и странами Прибалтики.