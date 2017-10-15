В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Скончалась полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа в аэропорту "Пулково" сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.

"Девочка скончалась в субботу. Врачи делали все возможное, но спасти ее не удалось", - сказал собеседник агентства.

28 сентября 2017 года в аэропорту "Пулково" при выходе из самолета женщина и полуторагодовалый ребенок упали с трапа высотой более трех метров. Это произошло из-за обрушения конструкций трапа.

По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В деле на данный момент два фигуранта: начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково"), который отвечал за ремонт сломавшегося трапа, и руководитель одной из дирекций управляющей компании.