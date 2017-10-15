Два человека попали в больницу из-за взрыва газа в Ивановской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В деревне Лобаны Юрьевецкого района Ивановской области произошел взрыв газового баллона в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме, в больницу доставлены два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате взрыва травмы средней степени тяжести получили мужчина, личность которого пока не установлена, и женщина, они госпитализированы в Кинешемскую ЦРБ", - заявил собеседник агентства.

По его словам, газовый баллон взорвался в квартире на втором этаже, в результате произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, возгорания не последовало.

На месте ЧП работают аварийно-спасательные подразделения. Обстоятельства и причины взрыва выясняются.