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Один человек погиб и трое госпитализированы после ДТП под Ростовом-на-Дону

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей в селе под Ростовом-на-Дону один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД России по Ростовской области в воскресенье.

"Сегодня около 19:00 по московскому времени в Мясниковском районе в селе Чалтырь водитель, управляя автомобилем Renault Logan, по предварительным данным, допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan X-Trail. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и два пассажира второго автомобиля были госпитализированы.

Теги: Ростовская область
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