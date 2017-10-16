Порядка 2 тыс. десантников примут участие в учениях в Приморье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск и более 400 единиц техники примут участие в тактическом учении в Приморском крае, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня в Приморье стартовало масштабное тактическое учение, в ходе которого будут апробироваться новые формы и способы применения подразделений отдельного соединения десантников, а в ходе учебного боя оцениваться появившиеся боевые возможности Уссурийской бригады ВДВ", - заявил сотрудник департамента.

По его словам, основная фаза учений будет проходить 19-20 октября.

"В учениях принимает участие около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ", - сказал представитель российского военного ведомства.

Он отметил, что отдельное соединение ВДВ в течение нескольких суток будет действовать в тылу условного противника и выполнять задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага.

"Подразделения отдельной бригады ВДВ будут осуществлять переброску основных сил с боевой техникой на самолетах Ил-76 и впервые с их практическим десантированием парашютным способом на ограниченную площадку приземления. Десантирование будет проводиться в непосредственной близости от условного противника", - сказал сотрудник департамента.

В ведомстве сообщили, что начавшимся тактическим учением руководит заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Начавшееся тактическое учение носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год, подчеркнули в Минобороны.