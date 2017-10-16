Отряд кораблей ВМС Индии прибудет во Владивосток для участия в учениях "Индра-2017"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Корабли военно-морских сил Индии прибудут во Владивосток 19 октября для участия в международном российско-индийском межвидовом учении "Индра - 2017".

"Торжественная церемония встречи отряда кораблей военно-морских сил Индии пройдет на 33 причале Корабельной набережной Владивостока. В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей-участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота (ТОФ)", - сообщили в ТОФ.

Отмечается, что церемония открытия учений пройдет 20 октября на водноспортивной станции ТОФ с участием командующих морской частью учения от российской и индийской стороны, а также личного состава, привлекаемого к его эпизодам.

Как сообщалось, первые международные российско-индийские межвидовые учения "Индра - 2017" пройдут в Приморье с 19 по 29 октября. В общей сложности в совместных с индийскими военными учениях примут участие до 700 военнослужащих с обеих сторон.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.