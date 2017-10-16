Пять пассажиров экскурсионного автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Экскурсионный автобус съехал в кювет в Ставропольском крае вечером в воскресенье, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"На 25-м километре автодороги "Александровское - Буденновск" произошел съезд с трассы в кювет без последующего опрокидывания экскурсионного микроавтобуса "Фольксваген", следовавшего по маршруту "Железноводск - Элиста". На момент ДТП в автобусе находилось 19 человек, из них шесть человек доставлены в больницу Новоселицкого района, после обследования госпитализированы трое", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пассажиры временно были размещены в Доме культуры села Журавское, но в настоящее время дополнительным автобусом направлены в Железноводск.

В свою очередь отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД сообщает, что авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

По данным управления ГИБДД, пострадали пять человек - 71-летний и 57-летняя жители Карелии, 42-летняя жительница Самары, 60-летний и 62-летняя жители Костромской области.

"У большинства констатированы ушибы поясничного отдела и травмы головы, у одного - перелом носа", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в момент автоаварии все пассажиры были пристегнуты. Проводится проверка.