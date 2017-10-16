Прокуратура заинтересовалась запретом фото- и видеосъемки в парке Екатеринбурга

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению средств массовой информации о введении запрета на фотографирование и видеосъемку в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в понедельник.

По сообщению СМИ, на входе в городской Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой.

Посетители могут проводить фото- и видеосъемку только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.

"Согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют объекты, регулирующие законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура даст правовую оценку введению запрета на фото- и видеосъемку в общественном месте, подчеркивает пресс-служба.

В надзорное ведомство вызваны представители администрации парка. Устанавливается также, начали ли действовать ограничения фактически.