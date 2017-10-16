Забайкальская ракетная бригада перевооружена на комплексы "Искандер"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие дислоцированного в Забайкальском крае ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения переобучения на новые оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ВВО.

"Новая техника переброшена из Астраханской области железнодорожным воинским эшелоном, после прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне Капустин Яр в ходе финальной стадии обучения ракетчики выполнили успешный учебно-боевой пуск ракеты на дальность более 80 километров по мишени, имитировавшей командный пункт условного противника.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.