Автомобиль сбил двух детей на "зебре" в Ярославле

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Два ребенка попали под колеса автомобиля в Ярославле. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД в понедельник.

"ДТП произошло на проспекте Толбухина днем в воскресенье. Автомобиль "Ниссан Террано" на пешеходном переходе наехал на людей, переходивших дорогу с детьми. Один из них находился в коляске", - сказал собеседник агентства.

В результате автоаварии пострадали годовалый и пятилетний ребенок. Дети, по данным ведомства, нуждаются в амбулаторном лечении.