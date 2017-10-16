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Патриарх Кирилл призвал положить в основу законодательства закон морали

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что нравственное чувство, общее для всех народов, должно лежать в основе законодательства каждой страны современного мира.

"При всей разности культур, народов, учреждений, мы все имеем нравственное чувство, у каждого из нас есть голос совести - иными словами, наша разность надстроечная, а нравственное чувство - это подлинный базис, это действительно универсальное свойство человеческой природы, присущее нам от рождения", - заявил патриарх в понедельник с трибуны проходящей в Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Недаром, отметил он, "мы говорим о "золотом правиле нравственности", которое на языке Евангелия гласит так: и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними".

При этом, по его мнению, совесть и нравственность не должны оставаться лишь предметом частной жизни человека, "якобы главное - чтобы человек следовал закону, а остальное вторично".

"Я убежден, что подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда закон опирается на нравственное чувство человека, когда требования права совпадают с голосом совести", - сказал патриарх, выразив сожаление, что сегодня отрыв закона от морали приводит к тому, что, "пожалуй, впервые в истории человечества нормой закона признается то, что традиционно считалось нарушением нравственных установлений".

Теги: Кирилл
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