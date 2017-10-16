ГАИ будет месяц хранить видеозаписи сдачи экзаменов на права

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Видеоматериалы со сдачи экзаменов на вождение будут храниться в Госавтоинспекции не менее месяца и могут быть использованы в случае выявления жалоб или нарушений во время сдачи, сообщил замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров.

"Нормы, которые сейчас закреплены в регламенте, направлены на максимальную открытость и усиление контроля за процессом приема экзамена. Сейчас у нас чётко закреплено, что результаты экзамена, видеофайлы с приема экзаменов хранятся в наших подразделениях не менее месяца", - сказал Мишуров на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, эти видеозаписи могут быть использованы в случае наличия информации о возможных злоупотреблениях или жалобах во время сдачи экзамена.

"Мы имеем возможность просмотреть данные записи и дать заключение, действительно ли кандидат в водители правильно все выполнял или же наоборот он считает, что делал все правильно, но те нарушения, которые зафиксировал инспектор, имеют место быть", - добавил Мишуров.