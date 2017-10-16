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Буряты предложили запретить туризм на байкальском острове Ольхон

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Общественное движение "Всебурятская ассоциация развития культуры" предлагает ввести на 20 лет мораторий на туризм и строительство на острове Ольхон на Байкале, говорится в сообщении организации.

Движение, в частности, предлагает принять закон, который причислит остров к заповеднику (сейчас он находится в составе нацпарка - ИФ) и разрешить его посещение только пешим организованным походом.

"Может, за это время (20 лет - ИФ) появятся новые технологии, которые позволят без ущерба осваивать остров Ольхон. За последние 20-25 лет мы делаем все, чтобы остров стал пустыней, чтобы не осталось ничего, кроме песка", - говорится в документе.

Авторы идеи также высказывают сомнение относительно целесообразности установки на Ольхоне скульптуры "Хранитель Байкала" известного художника Даши Намдакова.

"Это не принесет пользу Даши Намдакову, так как на острове есть священное место - Дворец Высших Тэнгэринов (высшие божества в шаманизме - ИФ), с кем равняться невообразимо", - говорится в сообщении.

Ольхон, самый большой остров на Байкале, соединен с материком паромной переправой и является самым популярным местом отдыха российский и иностранных туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. Для бурятов Ольхон является священным островом.

В настоящее время жители Ольхона, русские и буряты, в основном живут за счет туризма. Ранее они в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловались президенту на плохую грунтовую дорогу на острове. После этого В.Путин потребовал от иркутского губернатора Сергея Левченко решить вопрос с ее строительством. Накануне власти объявили о разработке проекта дороги, стоимость которой составляет около 2 млрд. рублей.

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