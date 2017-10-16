Зарубивший топором двух человек украинец осужден в Воронеже пожизненно

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ЦЕНТР - Воронежский облсуд вынес приговор по делу об убийстве в Воронеже мужчины и его матери, а также покушении на четырехлетнего ребенка, сообщает управление СКР по региону.

Подозреваемый - житель Калуги, уроженец Украины - признан виновным по п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление) и ч.1 ст. 158 (кража) УК РФ и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Как сообщалось, 20 мая 2016 года в квартире многоэтажного жилого дома в переулке Здоровья в Воронеже были обнаружены тела мужчины и его матери с признаками насильственной смерти. Четырехлетний мальчик с травмами в области головы был госпитализирован.

Под подозрение попал уроженец Луганской области Украины Коваленко, который был задержан через два дня пограничниками в Ростовской области при попытке скрыться на территории Украины.

Суд установил, что 16 мая 2016 года Коваленко познакомился с 28-летним воронежцем, который пригласил его к себе домой. Спустя два дня между мужчинами произошла ссора, в ходе которой Коваленко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил хозяина топором. От полученных травм местный житель скончался на месте.

После этого Коваленко собрал свои вещи и попытался скрыться. В это время в квартиру вошла мать убитого с его четырехлетним сыном. Коваленко снова взял топор и в присутствии ребенка нанес женщине им несколько ударов по голове. Она скончалась на месте. Когда ребенок начал плакать, Коваленко также несколько раз ударил его топором по голове, а затем стал душить, пока мальчик не потерял сознание. Подумав, что все мертвы, Коваленко включил газовые конфорки и, забрав ноутбук, скрылся с места происшествия.