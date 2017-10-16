Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в платежках ЖКХ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме прописывается механизм взимания штрафов за некорректное формирование платежного документа по жилищным и коммунальным услугам, сообщила журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"При неправильном выставлении платежного документа по жилищным и коммунальным услугам мы прописываем механизм штрафа в размере 50% ( (от суммы переплаты - ИФ). Этот момент будет решен. Декларация была, а механизма не было", - сказала она.

Хованская добавила, что, к сожалению, такие ошибки со стороны управляющих компаний нередки.

Депутат отметила, что внедрение единого платежного документа (ЕПД), формат которого был утвержден 24 декабря 2013 года, позволяет людям лучше понимать, по каким тарифам, за что и в каком размере они должны платить.

Ранее сообщалось, что департамент Москвы по конкурентной политике объявил электронный аукцион на право выполнения в 2017 году работ по изготовлению ЕПД за оказанные жилищно-коммунальные услуги и доставке их по адресам. Начальная (максимальная) цена контракта - 239,2 млн рублей. За год планируется изготовить и доставить более 60 млн платежек: 48,5 млн текущих и 12,1 млн долговых.