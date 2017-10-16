Безруков попросил выделять больше денег на детские проекты в сфере культуры

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Актёр, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков попросил увеличить госфинансирования проектов для детей в сфере культуры.

"Для детей вложения должны быть в пять, десять, двадцать больше. (...) Сколько отечественных фильмов идет для детей в кинотеатрах? Для детей практически ничего нет, есть анимация, в основном западная. Так же как и в драматических театрах, во многих детского репертуара не существует", - сказал Безруков на "круглом столе" в Госдуме в понедельник.

"Что касается выделения средств из бюджета, очень бы хотелось, чтобы это не стало разовой акцией на одну постановку. Театр каждый год обновляет репертуар. (...) Я бы еще выступал за поддержку местных региональных детских фестивалей", - отметил Безруков.