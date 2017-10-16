Facebook начал набирать работников c допуском к секретной информации

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook решила набрать на работу людей, у которых есть допуск к секретной информации, касающейся государственной безопасности США, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Такие работники нужны компании, чтобы не позволить иностранным государствам манипулировать выборами в США при помощи размещения рекламы в соцсети. Facebook информацию не прокомментировал, Директор национальной разведки и Министерство внутренней безопасности ответы на запрос агентства не предоставили.

Кандидаты с такими допусками обычно ранее работали в правительстве или в разведслужбах, отмечает Bloomberg. Предоставленный им на госслужбе допуск может сохраняться в дальнейшем при работе в частном секторе. Так, Facebook может попросить возобновить доступ таких работников к гостайне.

Ранее соцсеть передала в комитет по разведке палаты представителей конгресса США подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией. С их помощью Москва якобы пыталась повлиять на выборы в США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Компания выручила за эти рекламные объявления около $100 тыс.

Представители Facebook и Twitter примут участие в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета по разведке сената Конгресса США в связи с якобы попытками вмешательства России в выборы в США.