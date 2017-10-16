СЖР потребует проверить отказ возбудить дело об угрозах журналистке Винокуровой

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России потребует проверить правомерность отказа полиции возбудить дело из-за угроз спецкорреспонденту Znak.com Екатерине Винокуровой после публикаций о фильме "Матильда".

"Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу правомерности отказа в возбуждении уголовного дела в связи с угрозами в адрес журналистки Екатерины Винокуровой", - говорится в сообщении СЖР на сайте организации в понедельник.

По данным СЖР, несколько месяцев назад после публикаций Винокуровой статей, связанных с выходом фильма "Матильда", в адрес журналистки через социальные сети начали поступать угрозы. "Она написала заявление в полицию в связи с этими угрозами. Однако 15 сентября отделом полиции по району Северное Измайлово было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку "угрозы носили виртуальный характер, и не могут быть восприняты реально", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, "по мнению юридической службы Союза журналистов России, в происходящем усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)".

"В последние годы в России широкое распространение получила практика возбуждения уголовных дел, а затем и обвинительных приговоров в связи с действиями граждан в виртуальном пространстве. Это связано с записями в социальных сетях, которые носят экстремистский, порнографический характер, а также нарушают другие статьи Уголовного кодекса. В то же время, когда речь идет об угрозах конкретным гражданам в виртуальном пространстве, полиция, как мы видим, не торопится защищать их жизнь и здоровье", - говорится в заявлении.

Винокурова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозе убийством в связи с её критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает Поклонская.