Суд оштрафовал организатора казанской акции в поддержку Навального

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Авиастроительный суд Казани в понедельник признал Алексея Боярова, организовавшего 7 октября пикет в поддержку Алексея Навального, виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.

"Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Боярова в суде Никита Журавлев.

По его словам, административное правонарушение выразилось в том, что при заявленном числе участников пикета в 30 человек, по мнению полиции, в нем приняло участие 200.

Журавлев добавил, что это постановление суда будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что пикет 7 октября, прошедший у ДК Ленина в Авиастроительном районе Казани, был согласован местными властями.