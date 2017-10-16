Под Брянском "КамАЗ" врезался в бензовоз

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля произошло в понедельник днем у деревни Клинок Выгоничского района Брянской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 14.54. На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавшие, которые доставлены в лечебное учреждение.

Местные СМИ пишут о том, что "КамАЗ" протаранил бензовоз.

В сети появилось видео большой пробки , образовавшейся в результате аварии.