Против автора книг о Путине возбудили дело о клевете на судью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил в отношении автора трилогии о президенте РФ Владимире Путине Олега Блоцкого уголовное дело о клевете на судью, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Как уточнила Солопова, судья Черемушкинского суда Москвы Елена Ивахова обратилась в Следственный комитет с заявлением о клевете, по которому 5 октября было возбуждено уголовное дело. По ее словам, Блоцкий с 2010 по 2013 годы участвовал в трех гражданских делах и, не согласившись с решением суда, опубликовал на своей странице в "Живом журнале" информацию, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи.

Если вина писателя по части 1 статьи 298.1 УК РФ будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 2 млн рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Широкую известность Блоцкому принесли книги о президенте Путине - "Владимир Путин. История жизни" (2001) и "Владимир Путин. Путь к власти" (2002).