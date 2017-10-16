Трое жителей Новочеркасска насмерть отравились газом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин в Новочеркасске (Ростовская область), которые, по предварительным данным, отравились газом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"14 октября 2017 года в одном из частных домовладений, расположенных по ул.Нечаева в Новочеркасске, обнаружены тела трех мужчин. Предположительной причиной их смерти является отравление газом в результате самостоятельного подключения газового баллона к газовой горелке кустарного производства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка.

"Признаков, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении погибших, в ходе осмотра места происшествия установлено не было", - отметил представитель СУ СКР.