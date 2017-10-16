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СКР проверит интернат под Ярославлем после сообщений об издевательствах над детьми

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ об издевательствах над воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

"Как следует из содержания информационных сообщений, в качестве наказания за нарушение дисциплины директор интерната принудила подростков выпить их мочу", - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Теги: Ярославская область
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