СКР проверит интернат под Ярославлем после сообщений об издевательствах над детьми

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ об издевательствах над воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

"Как следует из содержания информационных сообщений, в качестве наказания за нарушение дисциплины директор интерната принудила подростков выпить их мочу", - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).