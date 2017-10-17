Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов, это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сообщает во вторник газета "Известия".

"Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - отмечается в публикации.

Ранее Совфед предложил запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе менее чем в десяти метрах от входа в подъезды многоквартирных домов.

По данным издания, отзыв министерства здравоохранения, подписанный заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым, 29 сентября был направлен на согласование в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития, министерство финансов, министерство юстиции и Роспотребнадзор.

В пресс-службе Минюста газете сообщили, что ведомство согласовало проект без замечаний. Остальные министерства не обозначили свои позиции, пишут "Известия".