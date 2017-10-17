Главные новости
В миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДР
В России

Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов, это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сообщает во вторник газета "Известия".

В РоссииВ российских кафе запретят вейпы и кальяныВ российских кафе запретят вейпы и кальяныЧитать подробнее

"Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - отмечается в публикации.

Ранее Совфед предложил запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе менее чем в десяти метрах от входа в подъезды многоквартирных домов.

По данным издания, отзыв министерства здравоохранения, подписанный заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым, 29 сентября был направлен на согласование в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития, министерство финансов, министерство юстиции и Роспотребнадзор.

В пресс-службе Минюста газете сообщили, что ведомство согласовало проект без замечаний. Остальные министерства не обозначили свои позиции, пишут "Известия".

Теги: Минздрав
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
После смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощи
Сообщалось, что медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеруПодробнее
Путин ввел санкции против КНДРПутин ввел санкции против КНДР
Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДРПодробнее
Дуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБДуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ
По его мнению, требования спецслужб не только нереализуемы технически, они противоречат КонституцииПодробнее
Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБСуд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ
Мессенджер оштрафован за отказ предоставить информацию для декодирования сообщений нескольких пользователейПодробнее
Путин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подрядПутин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подряд
России нужны те, кто могут принести реальную пользу науке, заявил президентПодробнее
Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством ВороненковаТюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова
Бизнесмен считает, что его имя используется украинскими политиками в их политических целяхПодробнее
В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенокВ Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок
В конце сентября при выходе из самолета женщина и полуторагодовалая девочка упали с трапа высотой более трех метровПодробнее
Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в ПетербургеДелегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге
Перед этим член делегации КНДР заявил, что Пхеньян готов уничтожить всех врагов ради мираПодробнее
Полиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в КрымуПолиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму
Участники одиночных пикетов выступали в поддержку крымских татарПодробнее
В Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса ДжонсонаВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса Джонсона
В российском МИДе полагают, что Великобритания готова сотрудничать только в выгодных ей вопросахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДРВ РоссииПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиВ миреБанк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделенияВ РоссииДуров обжалует решение о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналисткиДафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями о панамских офшорах Подробнее

Руководство Иракского Курдистана посетит Россию до конца года

Пентагон сообщил об ударе по двум тренировочным лагерям ИГ в Йемене

Власти Турции освободили жену и дочь сотрудника генконсульства США

Им запрещено выезжать за границу, каждую неделю они обязаны отмечаться в полиции Подробнее

Гильдия продюсеров Америки решила исключить Харви Вайнштейна из своего состава

"Аэрофлот" передал ФАС сведения о своей системе ценообразования

Иранские военные исключили ограничение производства ракет даже при полной изоляции страны

Представители Мединского обвинили критиков его диссертации в "лукавстве"

Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты и покушения на полицейских

В мэрию Москвы подана заявка на митинг-концерт в "Лужниках" в День народного единства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции