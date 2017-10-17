Олег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский певец Олег Газманов сообщил в соцсети, что попал в дорожную аварию на трассе в Пермском крае.
По его словам, инцидент произошел на трассе в Усольском районе перед мостом через реку. "На трассе сразу две ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса", - написал он.
В опубликованном видеоролике Газманов рассказал, что ехал в Пермь, где в среду у него намечено выступление.
В региональном МВД "Интерфаксу" сообщили, что информация по инциденту уточняется.