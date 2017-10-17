Олег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский певец Олег Газманов сообщил в соцсети, что попал в дорожную аварию на трассе в Пермском крае.

По его словам, инцидент произошел на трассе в Усольском районе перед мостом через реку. "На трассе сразу две ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса", - написал он.

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!! Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 10:25 PDT

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

В опубликованном видеоролике Газманов рассказал, что ехал в Пермь, где в среду у него намечено выступление.

В региональном МВД "Интерфаксу" сообщили, что информация по инциденту уточняется.