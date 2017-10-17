Ребенок умер на уроке физкультуры в Красноярске

Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР Подробнее

После смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощи

Еще два года ЦБ будет устанавливать максимальный базовый тариф Подробнее

Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года

Певец рассказал, что торчавшая из ямы арматура пробила два колеса машины, на которой он ехал Подробнее

Олег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

16 октября 14:19

Дуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

По его мнению, требования спецслужб не только нереализуемы технически, они противоречат Конституции Подробнее

16 октября 10:01

Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер оштрафован за отказ предоставить информацию для декодирования сообщений нескольких пользователей Подробнее

15 октября 19:56

Путин не счел необходимым пытаться вернуть в страну всех ученых подряд

России нужны те, кто могут принести реальную пользу науке, заявил президент Подробнее

15 октября 15:45

Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова

Бизнесмен считает, что его имя используется украинскими политиками в их политических целях Подробнее

15 октября 13:14

В Петербурге умер упавший с трапа в Пулково ребенок

В конце сентября при выходе из самолета женщина и полуторагодовалая девочка упали с трапа высотой более трех метров Подробнее

15 октября 12:11

Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге