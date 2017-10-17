Ребенок умер на уроке физкультуры в Красноярске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту смерти 10-летнего ученика школы № 12 Красноярска во время урока физкультуры, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю во вторник.
По предварительным данным, во вторник днем мальчику стало плохо во время бега.
"Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
Следователи изучают медицинскую карту ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.